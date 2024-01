Saiba quem são as vítimas do grave acidente na BR-324 | A TARDE

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) divulgou uma lista atualizada com o nome e idade das vítimas do acidente que terminou com 25 mortos, na BR-324. O Portal A TARDE teve acesso ao documento, que consta 24 pessoas. A liberação do corpo da última vítima, ainda não foi divulgado.

Confira abaixo:

Entre as vítimas há homens, mulheres e crianças | Foto: Ascom / Sesab

Passageiros do ônibus



O micro-ônibus envolvido em acidente com um caminhão, na noite de domingo, 7, na altura do Km 381 da BR-324, estava com cerca de 30 pessoas no interior. O Portal A TARDE também teve acesso ao documento que consta com 27 nomes na lista.



Além das pessoas descritas na lista, ainda faltam incluir o motorista do coletivo, identificado pelo prenome de Joilson, e também da filha do empresário Josinaldo Silva, dono da Naldo Turismo, empresa do ônibus envolvido no acidente.

Uma criança de pré-nome Benjamin também não teria sido incluso dentro da relação de passageiros.

A mulher de 30 anos foi identificada como Michele Silva e costumava viajar na frente do veículo, juntamente com o condutor. Ambos morreram com o impacto da batida.

Por meio de nota, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) informou que o ônibus estava regular e o motorista também estava com o cadastro em dia.

O acidente registrou 25 pessoas mortas, sendo 22 que estavam dentro do micro-ônibus e três no caminhão. Além disso, outras oito pessoas ainda foram resgatadas com vida:

- Arthur Lima Amorim

- Flávia dos Santos

- Mayssa Grassi

- Jailson Rodrigues dos Santos

- Ana Clara Santos Silva

- Ludmila Lima Mandu

- Maria da Conceição Fernandes de Jesus

- Benjamin (pré-nome, criança)

A adolescente Mayssa Grassi, de 17 anos, foi transferida e está internada no Hospital do Subúrbio, em Salvador. A irmã dela, a Sabrina Grassi, e a mãe, Amarilia Lima Grassi, morreram no acidente.

Confira a lista de passageiros do ônibus abaixo:

21 vítimas estavam no ônibus e 4 no caminhão Divulgação / Redes Sociais