Sobrevivente do acidente não sabe que perdeu mãe, filha e noivo | A TARDE

Uma sobrevivente do acidente que terminou com 25 mortos após batida entre um ônibus de turismo e um caminhão, tem o estado de saúde estável.

Ela está internada no Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana. Segundo a comunicação da unidade de saúde está internada em uma sala sem acesso a televisão e internet, porque ainda não recebeu a informação de que perdeu a mãe, a filha e o noivo no acidente.

Sete pessoas foram atendidas em unidades de saúde da região. Até por volta das 12h40, duas delas tinha recebido alta hospitalar e outras cinco seguiam internadas.

Quatro das vítimas foram transferidas para hospitais de Salvador e Feira de Santana.

1 vítima segue internada no hospital de Nova Fátima;

1 vítima para o Hospital Estadual da Criança, em Feira de Santana;

A mulher internada no Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana;

1 vítima para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador;

1 vítima para o Hospital do Subúrbio, em Salvador

Os passageiros do ônibus moravam em Jacobina e viajaram na noite do sábado, 6, para a praia de Guarajuba, distrito turístico de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, e retornaram para o município na noite de domingo.

O ACIDENTE



O acidente aconteceu por volta das 23h30, no km 381 da BR-324, em trecho da cidade de São José do Jacuípe, a cerca de 300 km de Salvador. Das 25 vítimas, 23 estavam no ônibus e 4 no caminhão. Entre elas estão homens, mulheres, gestante, crianças e adolescentes.

As 25 vítimas que morreram são: 21 pessoas que estavam no ônibus de passeio e quatro no caminhão. 24 delas morreram no local do acidente e uma após ser levado para um hospital da região.