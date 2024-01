Vítimas de acidente na BR-324 voltavam da praia após dia em Guarajuba | A TARDE

As cerca de 30 pessoas que estavam dentro do micro-ônibus, que colidiu com um caminhão na BR-324, estavam voltando para casa após passarem o fim de semana na Praia de Guarajuba, em Camaçari.

Segundo informações apuradas pelo Portal A TARDE com a Brigada Anjos Jacuipenses, o grupo era natural de Jacobina. Dentre as 24 vítimas, foram 21 dentro do micro-ônibus, com duas crianças do gênero masculino abaixo dos 12 anos.

Todas as 17 mulheres que morreram no acidente estavam no micro-ônibus, que ainda registrou outras quatro mortes, todas do sexo masculino, incluindo as duas crianças.

No caminhão, as três pessoas que morreram também eram homens. O veículo de grande porte transportava um carregamento de mangas.

Por fim, a Brigada Anjos Jacuipenses contou que outras três pessoas foram resgatadas com vida para uma unidade de saúde em Nova Fátima. Elas eram dois adultos e uma criança.