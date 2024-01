Grave acidente entre caminhão e ônibus deixa 24 mortos na BR-324 | A TARDE

Um grave acidente entre um caminhão e um micro-ônibus deixou ao menos 25 pessoas mortas, na noite deste domingo, 7, na rodovia BR-324, em trecho na região norte do estado da Bahia. Inicialmente, a prefeitura de Jacobina divulgou 24 mortes.

De acordo com informações da Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses, o acidente teria acontecido por volta das 22h30, na altura do Km 381. O micro-ônibus retornava da região de Guarajuba para Jacobina, quando bateu de frente com o caminhão. As vítimas estavam em uma excursão e passaram o dia na praia.

Até o momento, foram confirmadas as mortes de 24 pessoas. As vítimas seriam sete pessoas do gênero masculino e 17 do gênero feminino, incluindo uma mulher que estaria grávida.

Informações preliminares apontam que, dentre os mortos, três estavam no caminhão e 22 eram passageiros do micro-ônibus de turismo.

Outras seis pessoas chegaram a ser socorridas e encaminhadas para unidades de saúde próximas. Até o momento, ainda não há informação sobre o estado de saúde das demais e nem o que poderia ter ocasionado a batida.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionadas para atender a ocorrência, juntamente com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar (PM-BA) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Por conta da batida, a pista ainda seguia interditada durante as primeiras horas desta manhã, segundo informações da PRF.

Assista:





Divulgação | Brigada Anjos Jacuipenses