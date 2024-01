Prefeitura de Jacobina decreta luto de três dias e 'velório coletivo' | A TARDE

Em virtude de acidente trágico, neste domingo, 7, envolvendo um ônibus e um caminhão na BR-324, a prefeitura de Jacobina lamentou todas as perdas e decretou luto oficial de três no município.

A colisão aconteceu entre as cidades de Gavião e Nova Fátima. Por meio de nota, a gestão reiterou que já iniciou a organização para um velório coletivo com previsão de acontecer na sede do Ginásio de Esportes municipal.

As equipes que integram a prefeitura estão providenciando os encaminhamentos junto às Funerárias visando agilizar a liberação e a transferência dos corpos para Jacobina.

Acidente

Um micro-ônibus com cerca de 30 pessoas retornava de Guarajuba, em Camaçari, após passar o fim de semana na praia do litoral norte do estado. Eles eram natural da cidade de Jacobina.

Na altura do Km 381 da BR-324, o veículo colidiu frontalmente com um caminhão que transportava uma carga de mangas.

Ao todo, 21 pessoas que estavam no micro-ônibus morreram. Dentre as vítimas, foram confirmadas 17 mulheres, dois homens e duas crianças. Outras três pessoas que estavam no caminhão também morreram;

Posteriormente, o Corpo de Bombeiros divulgou que o número de vítimas havia aumentado para 25. No entanto, ainda não há a confirmação se seria uma pessoa do sexo masculino ou feminino.