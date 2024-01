Saiba para onde foram levados os sobreviventes do acidente na BR-324 | A TARDE

O acidente rodoviário que matou ao menos 25 pessoas na BR-324 deixou cinco feridos. A batida aconteceu na noite deste domingo, 7, na altura do Km 381 da BR-324, entre as cidades de Gavião e Nova Fátima, no norte da Bahia.

Segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, dentre as vítimas resgatadas com vida, duas delas serão transferidas para hospitais de Salvador, enquanto outras duas irão para Feira de Santana e outra ficará em Nova Fátima.

Um homem, que está internado em Riachão do Jacuípe, será encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE). Uma mulher, que também está internada na mesma cidade, irá para o Hospital do Subúrbio.

No município de Nova Fátima, se encontra internada uma criança de apenas nove anos. A mãe dela também foi resgatada com vida e levada para Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana.

Por fim, foi informado que uma segunda criança também teria sido resgatada. Ela também foi levada para Feria de Santana, no Hospital da Criança.

Acidente

Um micro-ônibus com cerca de 30 pessoas retornava de Guarajuba, em Camaçari, após passar o fim de semana na praia do litoral norte do estado. Elas eram naturais da cidade de Jacobina.

Na altura do Km 381 da BR-324, o veículo colidiu frontalmente com um caminhão que transportava uma carga de mangas.

Ao todo, 21 pessoas que estavam no micro-ônibus morreram. Dentre as vítimas, foram confirmadas 17 mulheres, dois homens e duas crianças. Outras três pessoas que estavam no caminhão também morreram;

Posteriormente, o Corpo de Bombeiros divulgou que o número de vítimas havia aumentado para 25. No entanto, ainda não há a confirmação se seria uma pessoa do sexo masculino ou feminino.