Micro-ônibus que bateu em caminhão na BR-324 estaria na contramão | A TARDE

Uma das investigações que seguem em curso a respeito do acidente entre um micro-ônibus e um caminhão, na altura do Km 381 da BR-324, é sobre o que poderia ter ocasionado a colisão.

Em contato com o Portal A TARDE, a Brigada Anjos Jacuipenses, equipe que atuou no resgate das vítimas, informou que o micro-ônibus se encontrava na contramão da rodovia.



Informações preliminares apontam que o veículo teria tentado uma ultrapassagem e não percebeu a carreta. A batida aconteceu por volta das 22h30, entre as cidades de Gavião e Nova Fátima, no norte da Bahia.

Dentre as 25 vítimas registradas até o momento, 22 estavam dentro do coletivo que retornava da Praia de Guarajuba com destino a Jacobina. Entre elas, estão homens, mulheres, gestante, crianças e adolescentes.

Já na carreta, que transportava uma carga de manga, morreram três pessoas, sendo todas elas do gênero masculino.

As informações apontam que cinco pessoas foram resgatadas com vida e encaminhada para diferentes unidades de saúde, sendo duas mulheres, duas crianças e um homem.