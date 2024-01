Jovem sobrevive a acidente na BR-324, mas perde pai, mãe e irmã | A TARDE

O trágico acidente na BR-324, envolvendo um micro-ônibus e um caminhão, devastou famílias na cidade de Jacobina, na região norte da Bahia. Um destes casos é o de Maysa Grassi, que perdeu os pais e a irmã.

As vítimas do acidente foram identificadas como Amarilis Lima Grassi Santos (44) e Edimilson Alencar dos Santos (48), mãe e pai de Maysa, respectivamente; além de Sabrina Grassi Alencar dos Santos (17), a irmã mais nova.

"Amarei vocês para sempre", escreveu Maysa ao compartilhar uma foto com a família. "Vai com Deus, meu pai amado, minha mãe querida e irmã adorada. Vocês eram tudo para mim", compartilhou a jovem, replicando também mensagens de condolência de familiares e amigos.



Maysa Grassi é técnica em agronegócio e cursa o quarto semestre da faculdade de direito na Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf).

Acidente

Um micro-ônibus com cerca de 30 pessoas retornava de Guarajuba, em Camaçari, após passar o fim de semana na praia do litoral norte do estado. Elas eram naturais da cidade de Jacobina.

Na altura do Km 381 da BR-324, o veículo colidiu frontalmente com um caminhão que transportava uma carga de mangas.

Ao todo, 22 pessoas que estavam no micro-ônibus morreram. Dentre as vítimas, foram confirmadas 17 mulheres, dois homens e duas crianças. Outras três pessoas que estavam no caminhão também morreram;

Posteriormente, o Corpo de Bombeiros divulgou que o número de vítimas havia aumentado para 25. No entanto, ainda não há a confirmação se seria uma pessoa do sexo masculino ou feminino.