Quatro vítimas do acidente em Madre de Deus seguem hospitalizadas | A TARDE

As equipes de resgate, envolvendo a Marinha do Brasil, Bombeiros e Salva-vidas, encerraram as buscas por desaparecidos do acidente ocorrido no último domingo, 21, que vitimou fatalmente oito pessoas na cidade de Madre de Deus. A última atualização informa que outras quatro pessoas permanecem hospitalizadas em unidades de Salvador e Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

• Laura Sofia, 1 ano - Hospital do Subúrbio (UTI pediátrica)

• Richard Guilherme, 06 anos - Hospital Geral Roberto Santos (UTI pediátrica).

• Maria de Fátima, 56 anos - Hospital Municipal de Salvador (UTI Adulto)

• Maria Estelita dos Santos de Souza, 83 anos - Hospital Metropolitano - Lauro de Freitas (UTI Adulto)

O prefeito de Madre de Deus, Danilton Filho, utilizou as redes sociais para agradecer o apoio dado pelo governo do Estado no resgate das vítimas.

"Quero fazer um agradecimento especial ao nosso governador pela dedicação, pelo empenho, pela agilidade, por ter nos ajudado num momento tão importante, deixando claro a sua boa vontade, colocando o Estado à disposição de um lado de Deus neste momento difícil, colocando a secretária, doutora Roberta, a secretária de saúde, de frente para que ela pudesse estar nos ajudando, nos auxiliando naquilo que fosse necessário", disse.

Danilton também ressaltou o trabalho realizado pela equipe de saúde do município. "Quero também agradecer ao corpo de bombeiros, à polícia militar, à polícia civil, à Marinha. Gostaria de agradecer a toda a minha equipe, a secretaria de saúde, em nome de Saletti, ao diretor médico, Dr. Márcio, lá no hospital, com toda a sua equipe, pelo empenho e dedicação, a todos os funcionários que, na hora que foi solicitada a presença, saíram de suas casas com o intuito de somar e ajudar a todas as pessoas que estavam precisando de ajuda".