Naufrágio: corpo de criança que estava desaparecida é encontrado | A TARDE

O corpo de Alice Maria dos Santos, de 6 anos, uma das vítimas do naufrágio de Madre de Deus e que estava desaparecida desde o último domingo, 21, foi localizado na manhã desta terça-feira, 23. Ela foi resgatada por militares do Corpo de Bombeiros próximo à Ilha de Maria Guarda. A menina foi levada para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para identificação e demais procedimentos legais.

Na segunda-feira, 22, Denilza Souza Santas, mãe da criança, ficou por mais de 12 horas no Terminal Marítimo da cidade, no aguardo por notícias da filha. Amparada por amigos e familiares, ela também estava na embarcação, porém, conseguiu se salvar. A cada bote do Corpo de Bombeiros Militar e da Marinha que atracava no terminal, ela ficava na esperança da chegada de Alice.



Na segunda-feira, 22, as equipes de resgates encontraram o corpo de Vanderson de Queiroz, 42 anos. O Corpo de Bombeiros Militar retornou as buscas na manhã desta terça-feira, 23.



A tragédia

O acidente aconteceu no último domingo, 21, quando a embarcação "Gostosão FF" virou durante o trajeto entre a Ilha de Maria de Guarda e o município de Madre de Deus.



As circunstâncias do acidente ainda estão em processo de apuração, mas o excesso de pessoas acima da quantidade permitida já é tido pela Marinha, Departamento de Polícia Técnica (DPT) e Polícia Civil como uma das principais causas da tragédia.



Embora estivesse fazendo o transporte desse grupo de pessoas que retornava da ilha, o barco de classe 'saveiro' é recomendado apenas para uso de esportivo e de recreio, sendo assim, não pode ser utilizado para fins comerciais.



O piloto do barco já foi identificado e será ouvido pela polícia assim que for localizado, já que fugiu logo após o ocorrido. Uma das dúvidas que ainda precisa ser desvendada pelas autoridades é sobre a regularidade da habilitação do condutor.