Tragédia poderia ter sido evitada, diz morador e conhecido das vítimas | A TARDE

Um morador da região e conhecido das vítimas, Dielson Amorim, falou com o Portal A TARDE, na manhã desta segunda-feira, 22, sobre a falta de fiscalização com as embarcações de Madre de Deus.

De acordo com o rapaz, ele conhece a mãe de uma das vítimas e contou que ela "está desolada". Amorim disse ainda que as pessoas eram todas 'conhecidas' e afirmou que a tragédia poderia ter sido evitada.

"Complicado, não conhecia as crianças, mas conhecia a mãe. Ela está desolada. É algo muito duro. São tudo conhecidos, parentes... Para que esse acidente sirva de lição aos responsáveis, porque isso já vem acontecendo de muitos anos. Se tivesse uma fiscalização, isso teria sido evitado", disse Dielson Amorim

A Marinha do Brasil emitiu uma nota afirmando que a embarcação que naufragou na Baía de Todos os Santos estava irregular. O morador falou sobre a rotina de vida da população local e afirmou que os barcos não eram para transporte de pessoas.

"Cada morador tem seu barquinho para uso pessoal. Algo muito comum aqui. Não é um barco para fazer transporte. Quem faz isso são as lanchas, que estão todas regulares. Naquela ilha de Bom Jesus tem uma fiscalização de embarque e desembarque de pessoas. Já nesta outra ilha, estava rolando uma festa. Espera baixar a poeira para você ver isso se repetir novamente. Ninguém sabe quem fiscaliza aqui", completou.