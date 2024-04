Queijo de Porto Seguro é premiado em concurso mundial | A TARDE

A Fazenda Trevo dos Búfalos, do distrito de Arraial D'Ajuda, em Porto Seguro, ficou com a medalha de prata no 3º Mundial do Queijo do Brasil, categoria Queijo de Búfala Massa Filada.

Promovido pela SerTãoBras, o concurso é realizado em parceria com a Guilde Internationale des Fromagers, confraria de queijos da França. A edição de 2024 no Brasil aconteceu em São Paulo.

A fazenda pertence ao casal Roberto Botelho Cangussu e Geannini Ferri Cangussu. Lá, eles trabalham na produção artesanal de vários tipos de queijos de leite de búfala. A empresa familiar conta com dez pessoas na produção.

“A entrega do prêmio foi feita por Débora Pereira, da SerTãoBras, e Roland Barthélemy, da Guilde, que em 2022 visitaram a Fazenda Trevo dos Búfalos com a equipe do Sebrae, conhecendo de perto nosso trabalho e nos dando orientações preciosas”, disse o produtor Roberto Botelho Cangussu.

O concurso contou com mais de 2 mil queijos inscritos, que foram avaliados por 340 juízes. Outros 18 produtores da Bahia foram premiados.