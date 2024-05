Queijos do Extremo Sul da Bahia são premiados no 3º Mundial do Queijo | A TARDE

Sabor, aroma, textura e aparência exterior e interior. Esses foram alguns dos critérios avaliados por jurados brasileiros e estrangeiros, reconhecidos mundialmente, que avaliaram e premiaram com medalha de bronze três queijos de agricultores familiares do Extremo Sul da Bahia: o queijo Bahia Maturado do Recanto do Queijo, de Vereda, o Doce de Leite da Fazenda Matriarca, de Caravelas, e o Queijo Trançado Tradicional do Queijo Flórida, de Lajedão.

Em uma disputa com 2.000 queijos, doces de leite e coalhadas, os queijos premiados no Concurso de Queijos e Produtos Lácteos, no 3º Mundial do Queijo, realizado em São Paulo, têm o apoio do Governo do Estado em parceria com o Consórcio Público Intermunicipal e Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia (Consórcio Construir) por meio da implantação, operacionalização e funcionamento do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), serviço responsável pela inspeção e fiscalização industrial e sanitária dos produtos de origem animal.

A implantação do SIM nestes locais melhorou os processos e a qualidade dos queijos medalhistas como o Recanto do Queijo, do agricultor familiar Sérgio Porto.

“O meu laticínio foi totalmente readequado para receber o selo do SIM e hoje tiro o meu sustento e o da minha família da produção e venda de nove tipos de queijo. Entre as modificações, mudamos toda a planta do laticínio e implantamos barreiras sanitárias, revestimentos e banheiros. O meu sentimento é de gratidão pela medalha e porque a gente consegue ver que o nosso queijo do Extremo Sul está sendo mais valorizado”, comemorou.

Já o Queijo Trançado, tradicional de Lajedão, prepara-se para alcançar novos voos com o SIM, em implantação no local. O agricultor familiar Deivid Brito falou sobre a importância dos avanços na comercialização a partir do selo.

“Com o selo, vai melhorar muito a qualidade do produto e as vendas, porque nós vamos passar a ser uma queijaria. É muito gratificante para nós essa medalha porque é um reconhecimento de quão forte nós somos aqui no Extremo Sul”, reforçou Deivid.

A secretária-executiva do Consórcio Construir, Alessandra Barros, ressaltou a importância dos investimentos da CAR na produção de queijos na região.

“O agricultor familiar hoje é legalizado por meio do SIM e acredita no produto dele, graças aos investimentos em parceria com a CAR, tanto na implantação do SIM quanto na entrega do kit queijaria, que aconteceu no Recanto do Queijo. Então, quando a gente chega hoje nos supermercados, padarias e restaurantes e vê o consumo dos produtos certificados, é muito gratificante”, disse a secretária.

No total, por meio da CAR, 163 agroindústrias familiares estão certificadas pelo SIM e 941 produtos estão com o Selo de Inspeção. Destas, 40% são agroindústrias relacionadas aos derivados do leite.