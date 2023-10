Quer sair? Veja o que abre e fecha em Salvador e RMS no 12 de outubro | A TARDE

No dia 12 de outubro, as crianças amam ganhar presentes, mas também é o dia que é comemorado o feriado nacional da padroeira da maioria dos brasileiros, Nossa Senhora de Aparecida. Na data, a maioria dos shoppings funcionam em horário normal, das 9h às 22h, entre outros estabelecimentos. Confira abaixo:

| Shopping |

Shopping da Bahia - As lojas âncoras, megalojas, quiosques, praça de alimentação, restaurantes e Pão de Açúcar funcionam das 9h às 22h. A Clivale fica fechada. A academia Bodytech e o Playland funcionam das 9h às 13h. A programação do cinema pode ser conferida no site.

Salvador Shopping - A praça de alimentação, lazer, salões de beleza, operações de estética e farmácias funcionam das 12h às 21h, o cinema funciona das 13h às 22h. A Clivale e Novamed funciona a partir das 6h30, a academia Smart Fit, das 5h30 às 22h30. O Espaço Gourmet abre às 11h30. As demais lojas, quiosques e Bompreço ficam fechados.

Shopping Barra - As lojas funcionam das 9h às 22h. A loja PB Kids funciona até às 23h. A praça de alimentação e fast food funcionam das 9h às 22h. Já o Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli funcionam a partir das 12h. A programação do cinema pode ser consultada no site.

Shopping Bela Vista - O centro de compras funcionará normalmente, na quinta-feira, 12. O empreendimento funcionará das 9h às 22h, incluindo lojas, praça de alimentação, lazer, farmácias e o GBarbosa. O SAC, academia Alpha Fitness, Centro Médico Bela Vista e os cinemas CineFlix funcionarão em horários independentes, que podem ser consultados em seus respectivos sites.

Shopping Paralela - No dia 12 de outubro, o shopping funcionará das 9h às 22h. Só atrações de lazer, farmácias e praça de alimentação funcionarão das 12h às 21h. O Cinema UCI funciona conforme programação no site.

Shopping Itaigara - O shopping funciona das 11h às 18h, com diversas atrações para as crianças.

Shopping Paseo - Funciona das 12h às 19h.

Salvador Norte Shopping - A Clivale funciona das 6h30 às 20h; a academia Smart Fit, das 5h30 às 22h; a Caixa, das 10h às 16h. Já as farmácias, praça de alimentação e lazer funcionam das 12h às 22h. O cinema abre às 13h e fecha às 22h. As demais lojas e quiosques ficam fechados.

Parque Shopping Bahia - As lojas, quiosques, praça de alimentação e o Magic Games funcionam normalmente, das 10h às 22h. A alameda Gourmet funciona das 11h às 23h. Já o cinema funciona conforme programação da Cinépolis.

Boulevard Shopping Camaçari - As lojas e espaços infantis funcionam das 9h às 21h, com exceção da Thy Brinquedos, que abre às 8h. A praça de alimentação funciona das 11h às 21h. O McDonald’s, Bob’s, Subway e Culinária de Terreiro começam a funcionar às 9h.

Shopping Center Lapa - Lojas e quiosques funcionam das 11h às 17h. A Praça de Alimentação e o Cine Imperial funcionam em horário normal, das 11h às 19h. A programação do Som na Praça segue de 16h às 18h.

Shopping Piedade - Centro comercial funcionará das 10h às 18h. Durante todo o dia a criançada vai poder se divertir com personagens, show de mágica com o Mágico Lorran, distribuição de pirulitos e balões, animação com brincadeiras, contação de história e muito mais. Além disso, a Praça Central do Shopping Piedade, no piso L2, recebe o parque temático Turminha do Rancho

| Lojas e Supermercados |

Assaí Atacadista - As redes de supermercado da Cidade Baixa (Calçada), Golf Club (Jardim Cajazeiras), Paripe, Mussurunga, Barris, Cabula, Vasco da Gama, Lauro de Freitas e Camaçari funcionam das 7h às 22h.

Ceasa - Funciona das 5h às 13h

Mercado do Ogunjá - Funciona das 6h às 14h

Mercado de Paripe - Funciona das 5h às 14h

Mercado das Sete Portas - Funciona das 6h às 13h

Mercado do Rio Vermelho - Os boxes abrem às 7h e fecham às 14h, já a praça de alimentação funciona das 7h às 16h.

Pão de Açúcar - A unidade do Costa Azul funcionará das 7h às 20h.

| Serviços |

Ferry-Boat - No dia de Nossa Senhora de Aparecida, o funcionamento é das 6h às 23h30. Entretanto, horários extras podem acontecer de acordo com a demanda e disponibilidade das embarcações.