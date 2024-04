Radialista baiano fica gravemente ferido durante acidente de trânsito | A TARDE

O radialista Sérgio Pereira, que atua na Rádio 106 FM na cidade de Guanambi, ficou gravemente ferido após sofrer um acidente de trânsito na manhã deste sábado (6).

Segundo informações do site Achei Sudoeste, a vítima conduzia uma motocicleta quando colidiu com uma carreta, na BA-573, no povoado do Suruá, próximo a Guanambi.

Ainda de acordo com o portal de notícias, a moto do radialista ficou presa embaixo do caminhão. não informações sobre o estado de saúde dele.

Ele foi levado o Hospital Geral de Guanambi (HGG) por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).