Raimundinho da JR é flagrado coagindo servidor público

Raimundinho da JR (PL) tentou usar o mandato para colocar indicações políticas em colégio. - Foto: Agência Alba

A União Municipal dos Estudantes de Dias d´Ávila emitiu nota de repúdio contra o deputado estadual Raimundinho da JR (PL) pela tentativa de ingerência na administração do Cetep, centro de educação profissional do município.

Em um vídeo que circula nos grupos da cidade, Raimundinho, que é pré-candidato a prefeito de Dias d´Ávila, tenta constranger o diretor da unidade, José Jorge Ferreira dos Santos, questionando a sua recusa em aceitar indicações para trabalhar na recepção do colégio.

Após um corte no vídeo, José Jorge aparece respondendo a Raimundinho da JR que a escola não vai aceitar 'cabo eleitoral de ninguém'. Nesse momento, o vídeo é interrompido.

Em nota, a União dos Estudantes manifestou o 'mais profundo sentimento de repúdio à postura autoritária, persecutória e de desrespeito à autoridade constituída no Cetep'.



A nota segue dizendo que 'o coronelismo foi erradicado da nossa sociedade há muito tempo, não aceitaremos que aqueles que detenham o poder político e econômico queiram transformar a nossa escola em palco político e troca de favores com seus subordinados'.

A entidade ainda se solidariza com o diretor e com os funcionários, segundo eles, 'foram demitidos no dia 15 de julho através de articulações espúrias do deputado Raimundinho da JR'.

Matéria atualizada em 29/07 às 13h20