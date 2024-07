Rally da Chapada movimenta região da Chapada Diamantina neste sábado

O Rally da Chapada é um rally de aventura por percurso offroad leve e fora do Parque Nacional da Chapada Diamantina - Foto: Divulgação

A região da Chapada Diamantina recebe a 6ª edição do Rally da Chapada neste sábado, 6, em Lençóis, município que deu início à história do tradicional rally de aventura na Bahia. O evento é conhecido por levar admiradores do automobilismo às paisagens naturais da região e movimentar a economia local.

Válida como a segunda etapa do Campeonato Baiano de Rally de Aventura de 2024 da Federação de Automobilismo da Bahia (FAB), a prova terá por mais um ano o apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). Eventos como este fomentam o turismo esportivo na região, segundo o diretor-geral da Sudesb.

Os carros poderão levantar a poeira e levar adrenalina às equipes nas categorias turismo 4x2 e adventure 4x4, sendo disponível para todos os tipos de automóveis de quatro rodas. Esta edição inicia com a entrega dos kits no Hotel Terra dos Diamantes e o briefing técnico no Hotel de Lençóis, ambos nesta sexta-feira, 5.

Já a largada da prova é no sábado, 06, a partir das 9h, na Praça Horácio de Matos, no Centro, após a concentração e adesivagem dos carros às 7h30 no mesmo lugar e com a premiação e a festa dos campeões a partir das 19h no Hotel Terra dos Diamantes.

Seguindo o objetivo de fomentar o esporte a motor e o turismo de aventura, o rally foi pensando como uma prova de estratégia para duplas de pilotos e navegador que recebem uma planilha de rally de regularidade e devem cumprir uma série de tarefas ao longo do percurso de cerca de 100 km por estradas vicinais do município de Lençóis.

Segundo Roberto Cunha, diretor técnico da prova, o Rally da Chapada é um rally de aventura por percurso offroad leve e fora do Parque Nacional da Chapada Diamantina.