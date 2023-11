Recém-casada morre após colisão entre motos na Bahia | A TARDE

Uma colisão entre duas motos deixou uma mulher morta e um homem ferido, na sexta-feira, 20, na BA-409, trecho entre as cidades de Conceição do Coité e Serrinha, região sisaleira da Bahia. A informação é do Calila Notícias.

A mulher foi identificada como Deisiane Farias de Oliveira, de 21 anos, e, segundo informações preliminares, havia se casado há dois meses. Ela sofreu fraturas expostas e apresentava suspeitas de traumatismo cranioencefálico (TCE), além de hemorragia. Deisiane chegou a ser levada à unidade médica pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.

A jovem havia saído do trabalho em uma fábrica de calçados momentos antes do acidente. Ela residia no povoado Tabuleiro de Amorosa, em Conceição do Coité.

Já o condutor da outra moto, Euller Santana Mateus, de 22 anos, foi socorrido pelo Samu. Não há informações sobre o estado de saúde dele, que é natural de Serrinha.