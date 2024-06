Recém-nascida morre após beber chá no interior da Bahia

Caso é investigado pela Polícia Civil - Foto: Divulgação | SSP BA

Uma bebê recém-nascida, identificada como Laura Marina da Silva Andrade, morreu após beber um chá, na tarde deste domingo, 10. O caso aconteceu no município de Juazeiro, localizado no norte da Bahia.

Segundo as primeiras informações, a mãe do bebê teria dado o chá, que passou mal em seguida. A recém-nascida chegou a ser levada para uma unidade de saúde, mas não resistiu. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), recém-nascidos devem se alimentar e hidratar somente com leite materno nos seis primeiros meses de vida.

Os pais da criança foram ouvidos na delegacia da cidade. De acordo com a Polícia Civil, responsável pelo caso, afirmou que as investigações continuarão até que a causa da morte seja esclarecida.