Reconhecimento facial: Mais de 50 homicidas foram presos em 2024

Outros 82 possuíam mandados por roubo e 35 respondiam a processos por tráfico de drogas

Mais de 50 pessoas foram presas por homicídio no 1° semestre de 2024 no estado da Bahia, através do Sistema de Reconhecimento Facial, da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Outros 82 possuíam mandados por roubo e 35 respondiam a processos por tráfico de drogas.

No total, o Reconhecimento Facial da SSP encontrou 242 foragidos da Justiça em Salvador. Segundo a SSP, de janeiro a junho, os registros de mortes violentas reduziram em 11% na capital baiana, na comparação com o mesmo período de 2023.

Segundo o superintendente de Telecomunicações da SSP, major PM Moisés Travessa, a instalação de câmeras em pontos estratégicos da capital, da Região Metropolitana de Salvador (RMS) e também do interior, ajudaram no captura dos foragidos.

"Empregamos a tecnologia em 81 municípios da Bahia. Nos grandes eventos, além das câmeras fixas, utilizamos Plataforma de Observação Elevada (POE), ampliando a cobertura do monitoramento", explicou o oficial.

Desde a sua implantação, em dezembro de 2018, mais de 1.700 foragidos da Justiça foram localizados no estado com a utilização do Reconhecimento Facial.