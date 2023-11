Recuperação de metalúrgica entra na pauta do governo | A TARDE

O governo da Bahia vai intermediar a retomada das atividades da Paranapanema, antiga Caraíba Metais, única produtora de cobre primário do Brasil, que há cerca de um mês anunciou a paralisação das atividades e mandou 800 trabalhadores para casa por dois meses.

Nesse período, a empresa, que se encontra em recuperação judicial, garante o pagamento dos salários, mas há o risco de fechar as portas. Isso porque o precipitador, equipamento que custa R$ 80 milhões, está parado e o reparo custa, pelo menos, R$ 40 milhões, segundo o sindicato dos metalúrgicos de Dias d´Ávila, onde a empresa está instalada.

Na segunda-feira, 13, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Ângelo Almeida, recebeu o prefeito de Dias d´Ávila, Alberto Castro (PSDB), o vereador do município, Thiago Saraiva (PT), além de sindicalistas e lideranças do PSB, partido da deputada federal Lídice da Mata, que intermediou a audiência.

O prefeito anunciou em suas redes sociais que o secretário se dispôs a levar a pauta para o governador Jerônimo Rodrigues e também ao ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. A TARDE procurou a assessoria do secretário para detalhar os próximos passos mas não houve retorno até o fechamento dessa matéria.