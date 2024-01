Rede de supermercados fecha todas as lojas na Bahia | A TARDE

Um ano após anunciar sua chegada a Salvador, a rede de supermercados Carrefour, uma das maiores do Brasil, anunciou o fechamento das lojas hipermercado da Bahia. A decisão foi confirmada após uma reunião na última quinta-feira, 21, entre diretoria e gerentes de algumas lojas, na avenida Antônio Carlos Magalhães, na capital baiana.

O fechamento está previsto para o dia 31 de janeiro de 2024 e atinge mais de 600 funcionários das lojas da avenida Acm, Avenida Reitor Miguel Calmon e do bairro de São Cristóvão. A rede não informou a razão do encerramento das atividades. Segundo informações não oficializadas, as lojas Sam’s Club devem continuar operando.

O Carrefour também anunciou fechamento da loja em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, alegando que outras unidades do grupo já suprem a necessidade dos consumidores locais.



Além das unidades na Bahia, o Carrefour também anunciou o fechamento de diversos supermercados espalhados pelo Brasil, a exemplo do Ceará e Rio Grande do Sul e Belo Horizonte.