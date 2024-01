Rede Einstein abre seleção para vagas no Hospital Ortopédico do Estado | A TARDE

A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, responsável pela gestão do Hospital Ortopédico do Estado, que será inaugurado em Salvador, divulgou a abertura de seleção para vagas de gerência na unidade. As oportunidades são para os cargos de gerente médico, gerente assistencial, gerente de recursos humanos e gerente financeiro. As inscrições vão até a próxima quarta-feira, 10, e devem ser realizadas através dos links abaixo.

>> GERENTE MÉDICO

>> GERENTE ASSISTENCIAL



>> GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

>> GERENTE FINANCEIRO

Com 212 leitos, sendo 30 de Terapia Intensiva (UTI), esse será o maior hospital estadual especializado em Ortopedia e Traumatologia do Brasil. A previsão é de que o hospital realize mais de 24 mil atendimentos por mês em áreas como traumatologia, ortopedia e medicina desportiva. Ao todo, foram investidos R$ 221 milhões em obras, aquisição de equipamentos e desapropriação.



A Ortopedia varia entre a segunda e terceira maior demanda por regulações no estado da Bahia. Por mês, cerca de seis mil pacientes necessitam de recurso na Central Estadual de Regulação.