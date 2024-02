Rede estadual de ensino terá Diário de Classe Digital | A TARDE

Prtofessores da rede estadual vão poder registrar as notas e a frequência dos estudantes de forma digital. É o Diário de Classe Digital, que visa, modernizar os mecanismos de inserção de dados que subsidiam as políticas públicas educacionais e qualificar as decisões tomadas pelas unidades gestoras da SEC

A Portaria nº 187/2024, que regulamenta o Diário de Classe Digital na rede estadual de ensino, foi publicada no Diário Oficial do Estado deste sábado, 27, pelo Governo da Bahia, através da Secretaria da Educação (SEC).

O módulo Portal do Professor/Diário Digital compõe o Sistema Integrado de Gestão da Educação (Sigeduc), que é responsável pelo gerenciamento educacional para a integração de dados e informações entre as unidades técnicas da SEC e as escolas, garantindo a execução, o acompanhamento e o monitoramento das atividades escolares.

O acesso dos usuários ao Diário de Classe Digital se dará mediante a inserção de login e senha, a serem disponibilizados para o professor através do e-mail cadastrado no RH Bahia. No Diário de Classe Digital, as inserções, alterações e exclusões de dados somente poderão ser realizadas pelos professores, no período de docência.

Em casos de impedimentos legais deles, o secretário escolar ou gestor poderá inserir os registros por meio do módulo “Portal da Gestão Escolar” do Sigeduc. As informações registradas deverão ser acessadas através de relatórios disponíveis em módulos diversos dentro do Sigeduc, conforme perfis pré-estabelecidos.

Por estes meios poderão ser visualizados os resultados de avaliação e frequência; conteúdo programático; e planejamento de avaliações da própria unidade escolar e respectivos anexos, de forma sintética e analítica.

Os estudantes poderão visualizar resultados de avaliação e frequência, conteúdo programático e planejamento de avaliações associados à sua matrícula, no Portal do Estudante, e as famílias, pelo Portal dos Pais / Responsáveis, podendo visualizar resultados de avaliação e frequência, conteúdo programático e planejamento de avaliações associadas a estudantes menores que estejam sob sua responsabilidade.