Registros de tiroteios sobem 30% em Salvador e RMS durante dezembro | A TARDE

Salvador e Região Metropolitana registraram 144 tiroteios só no mês de dezembro de 2023. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 12, pelo Instituto Fogo Cruzado. Segundo o relatório mensal, 117 pessoas morreram devido às trocas de tiros e outras 27 ficaram feridas neste período.

O documento ainda aponta que, do total de tiroteios contabilizados (144), 66 deles ocorreram durante ações e operações policiais; três ocorreram em meio a disputas entre grupos armados; e 12 em meio a perseguições. Em comparação com dezembro de 2022, dezembro de 2023 teve um aumento de 31% no número de tiroteios. Em dezembro de 2022, foram contabilizados 110 tiroteios em toda Salvador e Região Metropolitana.



Mapa da violência armada

Salvador: 104 tiroteios, 80 mortos e 20 feridos

Camaçari: 15 tiroteios, 14 mortos e 3 feridos

Lauro de Freitas: 7 tiroteios, 5 mortos e 2 feridos

Vera Cruz: 5 tiroteios e 6 mortos

Simões Filho: 4 tiroteios, 3 mortos e 1 ferido

Dias D'ávila: 3 tiroteios, 3 mortos e 1 ferido

Mata de São João: 2 tiroteios e 2 mortos

Candeias: 1 tiroteio e 1 morto

Madre de Deus: 1 tiroteio e 1 morto

São Francisco do Conde: 1 tiroteio e 2 mortos

Pojuca: 1 tiroteio sem vítimas