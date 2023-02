"Respeito é bom e eu gosto" afirma Mariene de Castro contra secretário

A cantora e compositora Mariene de Castro, que alega não ter sido convidada para tocar no Carnaval de Salvador, colocou a boca no mundo novamente após o secretário de Cultura do município, Pedro Tourinho, colocar a culpa nela mesma por sua ausência nos circuitos ao afirmar que "não houve qualquer motivo especial” para que ela não fosse convidada, apenas o fato "dela não ter entrado em contato ou manifestado interesse”.

“Algumas pessoas vieram me perguntar se eu ia responder às falácias e falatórios em respeito à minha ausência no Carnaval de Salvador. E eu como filha de Oxum que sou, repito. Meu texto foi claro e bem desenhado: eu não fui convidada para cantar no carnaval de Salvador de 2023 e ponto. Não queiram justificar o que não se justifica. E outra: isso não me causa espanto! Então não queiram contar pra mim a minha própria história”, afirmou a cantora, em entrevista ao G1.

Após as falas do secretário, Mariene pediu respeito aos seus 25 anos de carreira e também afirmou ser falsa a suposição de que ela não mora na Bahia.

“Para os desavisados que acham que realmente devo estar fora do carnaval ‘pois meu CEP é carioca’, procure saber: eu moro na Bahia. E se você também acha que isso justifica alguma coisa, deveria pensar em tantos artistas que não moram aqui, mas que estavam exercendo seu ofício na cidade em que eu nasci. Então, por favor, respeito é bom e eu gosto. E por falar nisso, esse ano completo 25 anos de carreira”, concluiu a artista.