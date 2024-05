Ricardo Alban recebe medalha Luiz Tarquínio | A TARDE

O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, recebeu, na noite desta quinta-feira, 23, a Medalha do Mérito Industrial Luiz Tarquínio, maior honraria da indústria baiana. O evento aconteceu no Senai Cimatec, em Salvador.

A concessão da medalha abriu os trabalhos para a comemoração do Dia da Indústria, comemorado no dia 25 deste mês. O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), organizadora do encontro, Carlos Henrique Passos, afirmou em entrevista ao Portal A TARDE que a homenagem a Alban é o reconhecimento ao trabalho feito por atual presidente da CNI e a tudo que ele representa para a indústria no estado.

"Hoje estamos comemorando o Dia da Indústria, que passar por desafios, que é sempre estimulada a se renovar, a apresentar produtos cada vez mais customizados ao mercado, e a homenagem ao Ricardo Alban é o reconhecimento de tudo que ele fez para que a indústria pudesse estar com instrumentos como esse aqui do Cimatec, com a busca da inovação da ciência, inovação e pesquisa. É pela obra que ele fez aqui na Bahia", afirmou.

Homenageado da noite, Ricardo Alban falou ao Portal A TARDE sobre a sensação de receber a honraria. Ele ainda contou sobre a solenidade que marcará a entrega da Medalha do Mérito Industrial para personalidades como o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), ministro da Indústria e Comércio.

“A sensação não pode ser melhor. Estarmos na nossa casa, onde nos acolheu com tanto carinho e permitiu que a gente pudesse fazer uma caminhada que nos levou hoje até a CNI, é simplesmente emocionante. E reconhecer o trabalho todo que foi desenvolvido, principalmente no Cimatec, que é uma grande referência hoje não só para a Bahia e para o Brasil, mas para o mundo inteiro”, afirmou Alban, que continuou.

“Juntar isso com a Semana da Indústria, juntar com também todo um aspecto que nós estamos fazendo na CNI, com também a entrega da medalha na próxima semana do Mérito Industrial Nacional e ainda por cima para pessoas como o ex-governador Rui Costa, atual ministro da Casa Civil, recebendo na próxima semana a Medalha do Mérito Industrial Nacional junto com o ministro Alckmin, junto com o presidente Aloísio Mercadante, dentre tantos outros merecedores, nos deixa nessa ambiência geral de muita felicidade”, completou o presidente da CNI.

Agenda Legislativa

Carlos Henrique Passos e o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Adolfo Menezes (PSD), lançaram no mesmo evento a Agenda Legislativa, publicação anual com os principais projetos que tramitam na Casa com impacto no setor industrial. Nesta edição, foram priorizados 23 proposições.

"A Assembleia sempre esteve a postos. A gente sabe da importância da industrialização, que gera mais emprego, um grande problema hoje do nosso país, um monte de jovem querendo trabalhar sem ter onde, então na Assembleia, todos os deputados sempre estarão à disposição para aprovar projetos que dizem respeito a esse tão importante setor", afirmou o presidente da Alba em conversa com a imprensa.

