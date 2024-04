RMS: empresa de ônibus altera data da suspensão das atividades | A TARDE

A Avanço, uma das empresas de transporte que circula na Região Metropolitana de Salvador (RMS), decidiu alterar a data da suspensão das atividades de oito linhas de ônibus.

Segundo informações da TV Bahia, durante reunião realizada nesta quarta-feira, 10, entre representantes da empresa e do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários da Região Metropolitana (Sindmetro), ficou acordado que as operações serão suspensas a partir do dia 4 de maio, e não mais neste domingo, 14, como havia sido divulgado anteriormente.

A Avanço é responsável por roteiros como: Camaçari x Águas Claras; Camaçari X Simões Filhos, Madre de Deus X Candeias, entre outros. Já a empresa Costa Verde, seguirá com a prestação de serviços só até o dia 30 de abril. Entre as linhas que irão parar de circular estão: Lauro de Freitas X Lapa; Portão X Terminal Pituaçu e Vilas do Atlântico X Campo Grande.