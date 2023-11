Roberta Santana discute parcerias para novos hospitais universitários | A TARDE

A secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, ampliou as discussões com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), ligada ao Ministério da Educação e da Saúde, sobre a possibilidade de parcerias para implantação de novos hospitais universitários no Estado.

Atualmente, a EBSERH é responsável pela gestão de duas unidades na Bahia: o Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes) e a Maternidade Climério de Oliveira, ambos em Salvador.

Em reunião com o presidente da EBSERH e ex-ministro da Saúde, Arthur Chioro, em Brasília, Santana ressaltou a importância da gestão realizada pela estatal nas unidades de saúde baianas e ampliou as tratativas para, em breve, aumentar a parceria.

"É sempre bom retornar à Brasília e encontrar o Governo Federal de portas abertas para discutir as demandas da Bahia. A reunião com Chioro foi extremamente produtiva, onde pudemos tratar sobre alinhamento das ações, hospitais geridos pela EBSERH na Bahia e possibilidade de parcerias para novos hospitais universitários", pontuou a secretária.

A estatal vinculada ao MEC e ao MS gere 41 hospitais universitários federais em todo o país, com 8.600 leitos espalhados pelo Brasil. Os hospitais administrados pela EBSERH são responsáveis por formar recursos humanos para saúde, médicos, enfermeiros, profissionais da área de psicologia, fisioterapia, aliado ao ensino e pesquisa.