Rodoviários do sistema metropolitano decretam greve | A TARDE

Os passageiros que utilizam o transporte metropolitano na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e cidades do Litoral Norte estão encontrando dificuldade para se deslocar nesta quarta-feira, 13, em função da greve dos rodoviários. A mobilização, segundo a categoria, é por tempo indeterminado. Os trabalhadores pedem reajuste de 11% no salário, 20% no ticket alimentação e 100% na cesta básica.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários da Região Metropolitana (Sindmetro), 1.800 rodoviários aderiram ao movimento e cerca de 300 ônibus estão parados nas garagens desde 0h desta quarta.



Os rodoviários das empresas Expresso Metropolitano e Brisa, que operam nas cidades de Simões Filho, Dias D'Ávila e Mata de São João, não aderiram so movimento porque não são associados ao Sindmetro.



A greve dos rodoviários das empresas Atlântico, Avanço, ATP, Costa Verde e Expresso Vitória afetam as cidades de Lauro de Freitas, Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde, São Sebastião de Passé, Camaçari, Mata de São João e Santo Amaro.

A última vez que os rodoviários metropolitanos fizeram greve foi em novembro do ano passado. O movimento foi encerrado horas depois após acordo entre a categoria e as empresas.





Diretores sindicais em frente a garagem de uma das empresas Reprodução | Redes Sociais