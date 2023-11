Rodoviários do sistema metropolitano paralisam atividades nesta terça | A TARDE

Rodoviários do transporte coletivo do sistema metropolitano paralisaram as atividades no início da manhã desta terça-feira, 28, devido a reivindicações de direitos trabalhistas.

A categoria realiza uma assembleia nesta terça com a direção do sindicato e empresários na tentativa de chegarem a um acordo e, consequentemente, a suspensão da grave.



Por causa da paralisação, os transportes estão sem circular. em algumas cidades da Região Metropolitana de Salvador (RMS), dentre elas Candeias, Madre de Deus, Santo Amaro, São Sebastião do Passé, Lauro de Freitas, Simões Filho.