Rodovias federais que cortam a Bahia serão duplicadas

As Rodovias 116 e 101 , que cortam a Bahia, serão duplicadas a partir de investimentos do governo federal, pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Ao todo, serão aplicados investimentos de quase R$ 120 bilhões em obras e serviços no Estado.

Na BR-116, o trecho que entrará em obra na Bahia será o que fica entre as cidades de Serrinha e Feira de Santana. Já a BR-101 será duplicada na divisa entre Sergipe e a Bahia, também no trecho da cidade de Feira de Santana.

Outra rodovia que será ampliada é a BR-242, entre os municípios de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano.

Completam a lista de obras na Bahia a duplicação Estrada do Derba (no trecho entre o BRT Águas Claras até o Subúrbio); as barragens Catolé, Morrinhos, Baraúnas e Rio da Caixa; a Adutora da Fé, o Contorno Norte de Feira de Santana e as moradias do programa Minha Casa, Minha Vida.