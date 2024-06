Rota do Vinho passa por quatro cidades baianas em julho | A TARDE

A Rota do Vinho 2024 vai acontecer, entre os dias 5 e 6 de julho na cidade de Feira de Santana, Vitória da Conquista no dia 12 e 13 de julho, Salvador nos dias 19 e 20 de julho e Porto Seguro nos dias 26 e 27 de julho. As inscrições podem ser feitas pelo site www.ba.senac.br/rotadovinho2024.

A programação tem mais de 60 horas de aulas, com temas como história dos vinhos, harmonização e valorização da produção de rótulos da região – como é o caso dos vinhos do vale do São Francisco. Entre os palestrantes estão o sommelier e contador, Alexandre Vasconcelos, a sommelière e professora de enologia, Aline Oliveira, e o CEO da Vinífera Import, Marco Stalonne. Até o dia 30 de junho o valor é de R$ 110,00 por pessoa, para comprar no dia do evento o investimento é de R$ 130,00. O ingresso dá acesso as palestras e a feira de vinhos.

A Rota do Vinho é uma realização do Senac e, em sua 4ª edição, conta com a presença de parceiros e expositores de diversas regiões do Brasil – do Rio Grande do Sul ao recôncavo baiano.

Serviço:

Rota do vinho – Feira de Santana

Data/Horário: 05 e 06 de julho – das 16h às 21h

Local: Sesc Feira Centro - R. Cabuçu, 160

Valor: de R$ 110,00 (até 30/06)

Evento para maiores de 18 anos

Rota do vinho – Vitória da Conquista

Data/Horário: 12 e 13 de julho – das 16h às 21h

Local: Salão de evento Sincomércio - R. Sifredo Pedral Sampaio, 720 - Recreio

Valor: de R$ 110,00 (até 30/06)

Evento para maiores de 18 anos

Rota do vinho – Salvador

Data/Horário: 19 e 20 de julho – das 16h às 21h

Local: Casa do Comércio - Av. Tancredo Neves, 1109 – Espaço Mário Cravo (3º andar)

Valor: de R$ 110,00 (até 30/06)

Evento para maiores de 18 anos

Rota do vinho – Porto Seguro

Data/Horário: 26 e 27 de julho – das 16h às 21h

Local: Av. Village, 287 - Taperapuan

Valor: de R$ 110,00 (até 30/06)

Evento para maiores de 18 anos

