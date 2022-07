Roubos a bancos caem 77% no 1º semestre na Bahia

A Bahia registrou uma redução de 77% dos roubos a bancos no primeiro semestre de 2022. Foram sete ocorrências este ano, contra 31 ataques registrados no mesmo período, em 2021.

Em Salvador, a diminuição dos roubos a bancos foi de 100%, já que não houve registro no primeiro semestre de 2022. No mesmo período do ano passado, aconteceram oito ataques. Já a Região Metropolitana de Salvador (RMS) fechou o período com queda de 75%, saindo de quatro casos, em 2021, para uma ocorrência este ano.

Fechando o balanço do primeiro semestre, o interior apresentou redução de 68%. Ao todo, foram seis roubos, em 2022, contra 19 casos, no primeiro semestre do ano passado.

Em nota, o secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino, atribuiu o índice ao trabalho das polícias e o apoio da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

"Credito esse excelente resultado aos nossos policiais. A dedicação é incansável. Aproveito também para agradecer o apoio da. Fizemos reuniões e os bancos aumentaram os dispositivos de segurança, inibindo os ataques", afirmou.

Segundo a SSP-BA, ações de inteligência da Polícia Civil, coordenadas pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), e ostensivas, lideradas pelo Comando de Operações da PM (COPPM), foram ampliadas.