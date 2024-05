SAC Uruguai fornece serviços do Procon à população | A TARDE

O SAC Uruguai, localizado no Outlet Center, na Cidade Baixa, oferece serviços do Procon. Na unidade de Proteção e Defesa do Consumidor, ligada à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), o consumidor recebe orientações e pode fazer registros de reclamações individuais. O atendimento é das 7h às 16h.

Na capital e Região Metropolitana de Salvador (RMS), a Rede SAC também possui atendimento do Procon nas unidades Barra, Bela Vista, Salvador Shopping, Cajazeiras, Comércio, Liberdade e Periperi; Camaçari (Boulevard Shopping), Lauro de Freitas (Parque Shopping Bahia) e Simões Filho; além do vídeoatendimento, através do aplicativo ou Portal de Serviços do Estado (www.ba.gov.br).

Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o site oficial (www.saeb.ba.gov.br) e o site institucional do SAC (www.sac.ba.gov.br), além do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

