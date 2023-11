Saiba como concorrer a uma das vagas para Escola de Eletricistas | A TARDE

A Neoenergia Coelba está com inscrições abertas para a seleção de cinco novas turmas da Escola de Eletricistas. O curso é gratuito e será ministrado em parceria com o SENAI/BA, em cinco cidades baianas. São elas: Irecê, Teixeira de Freitas, Feira de Santana, Paulo Afonso e Lauro de Freitas. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet, através do site (clique aqui) e ficam disponíveis até sexta-feira, 27.

Os candidatos (homens e mulheres), que serão selecionados no processo seletivo, precisam ter concluído o ensino médio ou equivalente; ter no mínimo 18 anos na data de inscrição no curso e possuir carteira de habilitação definitiva. Ao final da seleção, 25 profissionais de cada turma vão realizar o curso ministrado em data a ser divulgada pela Neoenergia Coelba. O curso acontece de segunda a sexta–feira, das 18h às 22h, em formato híbrido (parte remoto, via google meet e parte presencial ​nas cidades de inscrição de cada candidato).

O objetivo da Neoenergia Coelba é capacitar os alunos para a execução de atividades em instalações elétricas em redes de distribuição de energia. Depois de formados, os eletricistas terão mais oportunidades no mercado de trabalho e passarão a compor o “Banco de Talentos” da Concessionária para possíveis oportunidades de trabalho.