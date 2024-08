Saiba como está a movimentação para Travessia Salvador-Mar Grande

No terminal de Vera Cruz, o fluxo de passageiros é menor. - Foto: Divulgação | Astramab

Com movimento de saída tranquilo na capital baiana, a travessia Salvador-Mar Grande opera neste sábado, 27, com seis embarcações com saídas de 15 em 15 minutos. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos (Astramab), duas embarcações estão em stand by.

Os usuários que utilizam o sistema podem embarcar para o terminal Vera Cruz saindo de Salvador até as 19h30. Já quem está em Mar Grande pode utilizar o transporte rumo à capital baiana até as 18h.

O maior registro de passageiros, segundo a entidade, é no Terminal Náutico da Bahia, na capital. O movimento acontece devido ao número de pessoas que vão passar o fim de semana na ilha. Até o momento, não há filas tanto para o embarque em Salvador como no Terminal de Vera Cruz.

Tarifas

Os valores das tarifas da Travessia Salvador-Mar Grande são os seguintes: de segunda-feira a sábado, de Mar Grande para Salvador: R$ 8,60. Aos domingos e feriados: R$ 11,60.

De Salvador para Mar Grande: de segunda-feira a sábado: R$ 10,50. Domingos e feriados: R$ 13,50.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo e escunas

A Travessia Salvador – Morro de São Paulo opera normalmente e registra bom movimento de venda de passagens nos guichês do Terminal Náutico.

A previsão é que os catamarãs deixem o Terminal Náutico às 9h e 10h30. Já no Terminal de Morro de São Paulo as saídas para Salvador ocorrem às 11h30 e 14h.