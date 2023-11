Saiba o que abre e fecha em Salvador e RMS no feriado do dia 15 | A TARDE

O feriado da Proclamação da República será celebrado nesta quarta-feira, 15. Por causa do feriadão, estabelecimentos e serviços públicos terão funcionamento em horário especial, com casos de suspensão de atividades na data.

O Portal A TARDE traz a lista de estabelecimentos que atuam na capital baiana e Região Metropolitana, com os detalhes relacionados com o funcionamento no feriado. Confira:

| Shopping |

Shopping da Bahia - O shopping funciona em horário normal, das 9h às 22h. A Clivale fica fechada, a academia Bodytech funciona das 9h às 13h, com acesso exclusivo pelo estacionamento D5, o Playland funciona das 12h às 22h. O cinema UCI tem horário de funcionamento conforme programação.

Salvador Shopping - No dia do feriado, o shopping funciona em horário normal, das 9h às 22h.

Shopping Bela Vista - Funciona em horário normal, das 9h às 22h. O SAC, a academia Alpha Fitness, o centro médico Bela Vista e o cinema Cineflix funcionam em horários independentes, que poderão ser consultados em seus respectivos sites.

Shopping Center Lapa - O horário de funcionamento é alterado no feriado. As lojas âncoras como a Riachuelo, C&A, Americanas e Pernambucanas funcionam das 11h às 17h. A praça de alimentação e o cinema funcionam das 11h às 19h. Quiosques e demais lojas, como drogarias, salão de beleza e clínicas médicas ficam fechados. No feriado, o estacionamento será gratuito para os clientes do shopping.

Salvador Norte Shopping - O shopping também funciona das 9h às 22h.

Shopping Paralela - No dia 15 de novembro, o shopping tem horário de funcionamento normal, das 9h às 22h. O cinema UCI funciona conforme programação do site.

Shopping Vitória Boulevard - O shopping terá alterações. Funciona das 12h às 19h. A Alpha Fitness e Track&Field, das 9h às 13h. A Drogaria São Paulo funciona, das 7h às 22h, a RedeMix, das 6h30 às 20h e a Lavanderia Lav Pop, das 8h às 14h.

Shopping Boulevard Camaçari - Todas as lojas e espaços infantis funcionam das 9h às 21h, a praça de alimentação e Magic Games funciona das 11h às 21h, a academia Smart Fit abre às 8h e fecha às 14h. A lotérica, SAC e cartórios do 1º e 2º Ofício de Notas de Camaçari ficam fechados e retomam o atendimento na quinta-feira, 6.

Outlet Premium Salvador - O Outlet Premium Salvador funcionará durante todo o feriado prolongado de finados em seu horário normal, das 9h às 21h

| Lojas |

Home Center Ferreira Costa - funciona em horário normal, das 8h às 21h.

| Museu |



Museu do Mar abre nesta quarta para visitação gratuita

Localizado no Santo Antônio Além do Carmo, espaço cultural e educacional funcionará das 10h às 18h, com a entrada permitida até as 17h