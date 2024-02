Saiba os próximos passos de investigação sobre naufrágio na Bahia | A TARDE

Com o fim das buscas por desaparecidos em naufrágio ocorrido no município de Madre de Deus, na madrugada de segunda-feira, 22, acontece o início das investigações que tentará definir os culpados pelas oito vidas do acidente.

A partir destas ações, diferente inquéritos serão produzidos pela Marinha do Brasil e também pela Polícia Civil. Os documentos distintos deverão ser utilizados no processo judicial no futuro.

O que tange a responsabilidade da briga como uma das motivações para o naufrágio, por exemplo, ficará a cargo de investigação da polícia. Já a as condições de segurança do barco e do condutor ficará com a Capitania dos Portos.

O inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) já está em curso e tem prazo de 90 dias para ser concluído.

Equipes da Delegacia Territorial de Madre de Deus buscam imagens de câmeras de segurança e colhem depoimentos de testemunhas. Antes disso, os policiais civis realizaram perícia na embarcação.

Sobreviventes do acidente podem acionar a Justiça para cobrar indenização do proprietário do barco e condutor. O Ministério Público pode buscar a reparação criminal se entender que houve crime.