Saiba quando e onde buscar atendimento ao suspeitar de meningite

Doença aguda requer atendimento médico imediato - Foto: Pexels

O recente caso de meningite bacteriana, no qual um professor de 33 anos morreu após o diagnóstico na Bahia, acendeu um alerta sobre a gravidade da doença. De acordo com a médica infectologista Fabianna Bahia, a meningite requer atendimento médico imediato e destaca que existem diversos tipos da doença, sendo a meningite meningocócica a mais grave. “Ela exige um atendimento rápido, pois pode evoluir e levar o paciente a óbito rapidamente”, afirmou.

Sintomas da meningite bacteriana

Fabianna explica que os sintomas da doença muitas vezes são confundidos com os de gripes comuns, como dor de cabeça, vômitos e febre alta. No entanto, é importante ficar atento a sintomas mais intensos.

“Quando a dor de cabeça é muito forte e não cessa com analgésicos comuns, quando o vômito é intenso, quando há rigidez de nuca, dificuldade em mover o pescoço para frente e para trás, ou quando há alterações de comportamento ou sonolência, é necessário investigar com exames específicos e iniciar o tratamento com antibióticos imediatamente”, alertou Dra. Fabianna.

Onde procurar atendimento?

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, as pessoas com sintomas devem procurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima ou uma Unidade Básica de Saúde.

Segundo a pasta, se a doença for confirmada, o paciente será encaminhado para uma unidade de referência.

“Nos postos de saúde e hospitais privados, os médicos de emergência são capacitados para fazer a avaliação clínica, solicitar exames diagnósticos e iniciar a antibioticoterapia de forma assertiva”, afirmou Fabianna.

Como fazer a prevenção da meningite bacteriana?

Fabianna explica que a meningite bacteriana pode ser prevenida por meio da vacinação, especialmente para crianças e idosos com comorbidades.

De acordo com o Ministério da saúde, há alguns tipos de vacinas disponíveis para prevenção:

Vacina meningocócica C (conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C.

protege contra as doenças invasivas causadas pelo Streptococcus pneumoniae, incluindo meningite.

Pentavalente: protege contra as doenças invasivas causadas pelo Haemophilus influenzae sorotipo B, como meningite, e também contra a difteria, tétano, coqueluche e hepatite B.

protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C. Meningocócica ACWY (Conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelos sorogrupos A,C,W e Y.

Procurada, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia não informou, até o fechamento desta matéria, dados sobre a vacinação na Bahia nem quais unidades de saúde estão disponibilizando as vacinas.



Além da vacinação, pessoas que tiveram contato com alguém diagnosticado com a doença também devem buscar atendimento médico para realizar a quimioprofilaxia.

“A quimioprofilaxia com antibióticos é recomendada para os moradores da mesma casa e para aqueles que tiveram contato direto com o paciente. Essas pessoas precisam tomar antibióticos para prevenir a infecção. O ideal é que procurem atendimento médico o quanto antes”, concluiu Fabianna.