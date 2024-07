Saiba quem era Patolino, chefão do BDM morto pela PM em Capim Grosso

Patolino foi preso a primeira vez em 2014 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A carta "2 de Ouros" do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) era ocupada por Thomas Douglas Araújo dos Santos Silva, conhecido pelo vulgo de Patolino. O suspeito foi morto na manhã desta quinta-feira, 18, no município de Capim Grosso, no interior da Bahia.

Segundo informações divulgadas pela SSP, Patolino liderava uma facção com atuação na região Norte do estado. Ele tinha envolvimento com tráficos de drogas e armas, homicídios, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. Informações preliminares apontam que o indivíduo pertencia ao grupo criminoso 'Bonde do Maluco' (BDM).

Natural da cidade de Serrolândia, Patolina tinha 33 anos e se destacava pela atuação com o tráfico de drogas, principalmente em Caldeirão Grande e Jacobina. Ele foi preso pela primeira vez em 2014, após denúncias, dentro do imóvel em que morava na cidade de Jacobina.

Em março de 2017, o indivíduo e outros oito detentos fugiram de uma ala do Complexo Policial de Jacobina. Na ocasião, os presos teriam escalado as paredes internas do pavilhão, serrado as grades que ficam no teto da carceragem e usaram uma corda feita com lençóis para conseguir escapar.

O indivíduo passou a integrar o Baralho do Crime da SSP em março de 2022. Ele foi incluído no sistema de busca dos criminosos mais procurados do estado juntamente com outros quatro suspeitos que atuavam em Salvador, Região Metropolitana, Jacobina e Jequié.

Antes de morrer em confronto, nesta quinta, Patolino pretendia atacar integrantes de uma facção rival em cidades da região Norte da Bahia. As informações foram passadas pela polícia através das investigações e ações de inteligência.