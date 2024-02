Salvador e RMS registram 100 mortos em tiroteios em 27 dias | A TARDE

Salvador e Região Metropolitana de Salvador chegaram a marca de 100 mortes em janeiro. Os dados foram divulgados na manhã desta terça-feira, 30, pelo Instituto Fogo Cruzado e fazem referência aos 27 primeiros dias do ano, no qual foram registrados 144 tiroteios. O número representa uma alta de 35% em comparação com o mesmo período de 2023 (74 mortos).

Conforme o levantamento, o marco foi atingido no sábado, 27, quando um homem foi encontrado morto na avenida Assis Valente, em frente a Pedra de Xangô, no bairro Fazenda Grande II, em Salvador. Até esta data foram 137 pessoas baleadas na RMS, 61% a mais que no mesmo período do ano anterior (85 baleados).

Salvador concentra a maioria das mortes, são 71 registros. É seguida por Camaçari (9 mortes), Dias D'ávila (6 mortes), Lauro de Freitas e Mata de São João (4 mortes cada), Simões Filho e Madre de Deus (2 cada) e Vera Cruz e Itaparica (1 cada).

Entre os casos registrados, 31 aconteceram durante ações policiais. Das 100 pessoas mortas, 59 tiveram a cor/raça identificada. Destes, 55 pessoas são negras e 4 são brancas. O dado chama a atenção porque em 2023 só foi possível identificar a cor/raça de uma parcela pequena dos registros (17 pessoas, das quais 16 pessoas mortas eram negras).