'Salvador não pode virar Rio de Janeiro', diz autor do Tropa de Elite

O ex-capitão do Bope do Rio de Janeiro, escritor do Best-Sellers Elite da Tropa e roteirista dos filmes Tropa de Elite 1 e 2, Rodrigo Pimentel, fez uma análise da onda de violência que ocorre na Bahia. Segundo ele, a chegada da facção Comando Vermelho no Estado é a principal causa.

"A novidade na Bahia nos últimos três anos é a ida do Comando Vermelho para lá. O Comando Vermelho se estabeleceu na Região Metropolitana de Salvador e quando o Comando Vermelho começam as disputas territoriais e começam também o modus operandi do Comando Vermelho: atacar policiais, barricadas, matar policial na folga. Tudo que tem no Rio de Janeiro e não tinha Bahia", disse em participação em podcast.

Pimentel defende que o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) dê autonomia ao comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Paulo Coutinho.

"A resposta do atual governador da Bahia, o Jerônimo Rodrigues é enfrentar. E a polícia da Bahia recebe as mesmas críticas que a do Rio recebe. As mortes do dia 31, em Camaçari, dos oito bandidos, cinco tinham mandado de prisão. Ou seja, não tem nada de inocente. Torço para que o coronel Paulo (Coutinho), ele consiga sensibilizar o Jerônimo e dizer que Salvador não pode virar o Rio de Janeiro", avaliou.