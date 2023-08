Salvador realiza 1ª cirurgia de redesignação sexual da Bahia pelo SUS

O Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes), da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), realizou na última quarta-feira, 9, a primeira cirurgia transexualizadora da Bahia.

Yohana de Santana, uma mulher trans, de 47 anos, esperou dez anos pela oportunidade de realizar a cirurgia, que foi bem sucedida. Ela é acompanhada desde 2018, por uma equipe formada por Endocrinologia, Psicologia e Serviço Social do Ambulatório Transexualizador do Hupes, que é pioneiro na Bahia em cirurgias desse tipo pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“É a realização de um sonho. Sinto-me plena. É algo que eu venho buscando desde 2010, mas não tinha meios para fazê-lo. Fico emocionada de saber que sou a primeira mulher trans que realizou a cirurgia no SUS. Espero que seja um começo para tantas outras histórias de mulheres e homens na mesma condição que eu”, disse Yohana.

Segundo a endocrinologista e coordenadora do Ambulatório Transexualizador do Hupes-UFBA/Ebserh, Luciana Oliveira, a cirurgia consiste em mudar as características sexuais/genitais de uma pessoa para aquelas socialmente associadas ao gênero com o qual ela se identifica.

A médica explica que o pós-operatório tem algumas orientações específicas, com o uso de hormônios durante alguns anos que possibilitarão à mulher trans experimentar as mesmas sensações que mulheres cis, como a menopausa, por exemplo.

Além das cirurgias de redesignação sexual, o Hupes-UFBA também vai poder realizar também outros tipos de procedimentos. Foram pactuadas com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) cirurgias como mamoplastia masculinizadora, histerectomia, tireoplastia e plástica mamária.

A expectativa é de que seja realizado pelo menos um desses procedimentos por mês enquanto a instituição aguarda o credenciamento do Ministério da Saúde, o que possibilitará ampliar a oferta de cirurgias.

Como fazer

De acordo com o urologista Ubirajara Barroso, que esteve à frente da primeira cirurgia realizada, o Ministério da Saúde adota critérios específicos para a realização dos procedimentos. A pessoa interessada deve ter mais de 21 anos de idade, apresentar - no mínimo - dois anos de acompanhamento psicológico e ser cadastrada em um dos dois serviços especializados de referência na Bahia: Hupes-UFBA ou Centro Estadual Especializado em Diagnóstico, Assistência e Pesquisa (Cedap).