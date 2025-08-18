BAHIA
Salvador recebe Conferência Internacional Distritos Criativos em agosto
Um Encontro para Promover Conexões e Estimular Colaborações nos Territórios Criativos em Salvador
Salvador recebe o evento “Conferência Internacional Distritos Criativos – Conectando Iniciativas, Impulsionando Ecossistemas”, encontro que reunirá cerca de 200 participantes, incluindo gestores culturais, empreendedores, artistas e representantes de instituições públicas e privadas do Brasil e do exterior. O evento acontece dos dias 20 a 23 de agosto.
O encontro visa promover conexões, impulsionar negócios e estimular colaborações nos territórios criativos. O evento de três dias apresenta uma programação recheada de palestras e troca de ideias.
Confira a programação de cada dia
Quarta-feira, 20, “Imersão no Território”
Manhã
Receção da comitiva e visita guiada pelos Equipamentos Culturais das 9 horas às 12:30.
Tarde
Visita guiada ao distrito criativo do comércio: espaços culturais, empreendimentos criativos, pontos turísticos e centros de inovação das 14 horas às 18 horas.
Noite
Cerimônia de Abertura com show de Yaya Muxima e Melly das 18 horas às 22 horas.
Quinta-feira, 21, “Economia Criativa”
Manhã
Palestra Magna: Economia Criativa e tendências globais com Raphael Callou (Diretor-Geral de Cultura na OEI), partindo das 10 horas às 11 horas.
Já das 11 horas às 12:30 acontece uma mesa de troca de ideias: “Dados que transformam: Economia Criativa em Números”, participando dessa mesa estão:
- Bruno Truzzi (Analista de dados no Observatório do Itaú Cultural)
- Leonardo Costa (Pesquisador do OBEC e diretor da Faculdade de Comunicação da UFBA)
- Joana Siqueira (Consultora de Estudos e Pesquisas na FIRJAN)
Tarde
Outra mesa acontece das 14:30 até às 16:30, nomeada como “Distritos Criativos e Potência Ancestral (Curadoria Diaspora.Black)”, participando dela estão:
- Antônio Pita – Fundador da Diaspora.Black e representante da Iniciativa Viva Pequena África;
- Marcos Motta – Gestor do BNDES para as iniciativas da Pequena África;
- Gracy Moreira – Gestora da Casa da Tia Ciata, na Pequena África.
16:30h – 18:30h
Mesa – Afroturismo e Economia Criativa: Impactos Tangíveis
(A definir)
Noite
18:30h – 20h
Happy hour com DJ Belle
Sexta-feira, 22, “Conexões do Ecossistema”.
Manhã
9h – 40h
Painel Salvador em Rede com Iuri Mattos (Diretor da Prodetur) e Luciana Buck (Diretora de Desenvolvimento Econômico de Salvador)
9:40h – 10:30h
Apresentação: Distritos Culturais e Criativos: Desafios Globais com Paula Trujillo (Conexiones Creativa)
10:30h – 11:30h
Mesa com o tema “Poder público e distritos criativos – Cultura e Dinamização”
- Felipe Dias (Diretor de Economia Criativa da Secult Salvador)
- Chicco Assis (Diretor de Cidadania e Cultura da Secult Salvador)
- Isaac Edington (Presidente da Saltur)
- Fernando Guerreiro (Presidente da Fundação Gregório de Matos)
- Mediação de Paula Trujillo (Conexiones Creativa)
11:30h – 12:30h
Apresentação da Secult | Diretoria de Economia Criativa com Felipe Dias (Diretor de Economia Criativa) e Thiago Pilloni (Gerente de Distritos Criativos e Monitoramento)
Tarde
14h – 15:30h
MESA – O papel dos eventos como estratégia de dinamização dos distritos criativos
- Fabio Arboleda AKA Zatelithe – Negro fest (Medellín)
- Vanessa Vieira – Projeto Mural
- Adriana Barbosa (Feira Preta)
- Fernanda Félix (SSA Mapping)
- Mediação – Felipe Dias (SECULT)
15:30h – 16:30h
- MESA – Distritos criativos pelo mundo
- María Teresa Fernández – Metadistritos (Chile)
- Cinzia Lagioia – Distretto Produttivo Puglia Creativa
- Joana Braga – Coordenadora de Economia Criativa de Porto Alegre (Brasil)
- Mediação – Conrado Uribe (Conexiones Creativas)
16:30h – 17:30h
MESA – Distritos criativos e Governança
- Juliana Sehn – (Coordenadora do Programa RS Criativo)
- Érika Jaramillo – Distrito Creativo Perpetuo Socorro (Colombia)
- Marcelo Pedrazzi – Distrito Criativo do Rio
- Mediação – Paula Trujillo (Conexiones Creativas)
Noite
18:30h – 20h
Happy hour com DJ Nai Kiese
Sábado, 23, Cocriação e Plano de Ação
Manhã
9h -12:30h
Definindo a Governança Cultural
Objetivo: Estabelecer as bases para um modelo de governança participativo e eficaz.
Tarde
14h – 17h
A Estratégica e Fundacional
Objetivo: Mapear a maturidade atual e definir um plano de ação estratégico.
Noite
17h – 20h
Encerramento Oficial
- Assinatura de carta de intenção dos Distritos Criativos
- Happy hour com DJ Libre Ana
