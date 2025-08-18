Salvador recebe Conferência Internacional Distritos Criativos em agosto

- Foto: Divulgação

Salvador recebe o evento “Conferência Internacional Distritos Criativos – Conectando Iniciativas, Impulsionando Ecossistemas”, encontro que reunirá cerca de 200 participantes, incluindo gestores culturais, empreendedores, artistas e representantes de instituições públicas e privadas do Brasil e do exterior. O evento acontece dos dias 20 a 23 de agosto.

O encontro visa promover conexões, impulsionar negócios e estimular colaborações nos territórios criativos. O evento de três dias apresenta uma programação recheada de palestras e troca de ideias.

Confira a programação de cada dia

Quarta-feira, 20, “Imersão no Território”

Manhã

Receção da comitiva e visita guiada pelos Equipamentos Culturais das 9 horas às 12:30.

Tarde

Visita guiada ao distrito criativo do comércio: espaços culturais, empreendimentos criativos, pontos turísticos e centros de inovação das 14 horas às 18 horas.

Noite

Cerimônia de Abertura com show de Yaya Muxima e Melly das 18 horas às 22 horas.

Quinta-feira, 21, “Economia Criativa”

Manhã

Palestra Magna: Economia Criativa e tendências globais com Raphael Callou (Diretor-Geral de Cultura na OEI), partindo das 10 horas às 11 horas.

Já das 11 horas às 12:30 acontece uma mesa de troca de ideias: “Dados que transformam: Economia Criativa em Números”, participando dessa mesa estão:

Bruno Truzzi (Analista de dados no Observatório do Itaú Cultural)

Leonardo Costa (Pesquisador do OBEC e diretor da Faculdade de Comunicação da UFBA)

Joana Siqueira (Consultora de Estudos e Pesquisas na FIRJAN)

Tarde

Outra mesa acontece das 14:30 até às 16:30, nomeada como “Distritos Criativos e Potência Ancestral (Curadoria Diaspora.Black)”, participando dela estão:

Antônio Pita – Fundador da Diaspora.Black e representante da Iniciativa Viva Pequena África;

Marcos Motta – Gestor do BNDES para as iniciativas da Pequena África;

Gracy Moreira – Gestora da Casa da Tia Ciata, na Pequena África.

16:30h – 18:30h

Mesa – Afroturismo e Economia Criativa: Impactos Tangíveis

(A definir)

Noite

18:30h – 20h

Happy hour com DJ Belle

Sexta-feira, 22, “Conexões do Ecossistema”.

Manhã

9h – 40h

Painel Salvador em Rede com Iuri Mattos (Diretor da Prodetur) e Luciana Buck (Diretora de Desenvolvimento Econômico de Salvador)

9:40h – 10:30h

Apresentação: Distritos Culturais e Criativos: Desafios Globais com Paula Trujillo (Conexiones Creativa)

10:30h – 11:30h

Mesa com o tema “Poder público e distritos criativos – Cultura e Dinamização”

Felipe Dias (Diretor de Economia Criativa da Secult Salvador)

Chicco Assis (Diretor de Cidadania e Cultura da Secult Salvador)

Isaac Edington (Presidente da Saltur)

Fernando Guerreiro (Presidente da Fundação Gregório de Matos)

Mediação de Paula Trujillo (Conexiones Creativa)

11:30h – 12:30h

Apresentação da Secult | Diretoria de Economia Criativa com Felipe Dias (Diretor de Economia Criativa) e Thiago Pilloni (Gerente de Distritos Criativos e Monitoramento)

Tarde

14h – 15:30h

MESA – O papel dos eventos como estratégia de dinamização dos distritos criativos

Fabio Arboleda AKA Zatelithe – Negro fest (Medellín)

Vanessa Vieira – Projeto Mural

Adriana Barbosa (Feira Preta)

Fernanda Félix (SSA Mapping)

Mediação – Felipe Dias (SECULT)

15:30h – 16:30h

MESA – Distritos criativos pelo mundo

María Teresa Fernández – Metadistritos (Chile)

Cinzia Lagioia – Distretto Produttivo Puglia Creativa

Joana Braga – Coordenadora de Economia Criativa de Porto Alegre (Brasil)

Mediação – Conrado Uribe (Conexiones Creativas)

16:30h – 17:30h

MESA – Distritos criativos e Governança

Juliana Sehn – (Coordenadora do Programa RS Criativo)

Érika Jaramillo – Distrito Creativo Perpetuo Socorro (Colombia)

Marcelo Pedrazzi – Distrito Criativo do Rio

Mediação – Paula Trujillo (Conexiones Creativas)

Noite

18:30h – 20h

Happy hour com DJ Nai Kiese

Sábado, 23, Cocriação e Plano de Ação

Manhã

9h -12:30h

Definindo a Governança Cultural

Objetivo: Estabelecer as bases para um modelo de governança participativo e eficaz.

Tarde

14h – 17h

A Estratégica e Fundacional

Objetivo: Mapear a maturidade atual e definir um plano de ação estratégico.

Noite

17h – 20h

Encerramento Oficial