Salvador recebe projeto em memória ao Dia Mundial da Limpeza

Praia do Farol da Barra está entre as praias que receberá ações do projeto - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Durante 30 dias, Salvador será palco de um dos maiores movimentos cívicos em prol da sustentabilidade: o World Clean Up Day - Baía de Todos os Santos . O lançamento da iniciativa será realizado nesta quinta-feira, 12, às 19h, no Museu do Mar Aleixo Belov, no Santo Antônio Além do Carmo.

Realizado em mais de 190 países, o projeto, que já mobilizou mais de 60 milhões de pessoas, tem o objetivo de reunir especialistas da importância socioeconômica para discutir ações em prol da conservação e sustentabilidade em torno da maior baía tropical navegável do mundo propostas na Agenda 2030 da ONU.

O grupo está composto por organizações de grande relevância na área portuária e náutica do Estado, como o Yacht Clube da Bahia, Bahia Marina, CODEBA, Wilson Sons, Intermarítima, CS Portos, Enseada e Belov, com o apoio da Marinha do Brasil, Fundação Baía Viva, Fundação Aleixo Belov, IBRADES e I4SEA.

Movida por questões sociais ambientais e sustentáveis nas praias da baía, Patrícia Iglesias, idealizadora da ação e CEO da Global Oceans, explica que o projeto acontece em um momento em que se aproxima o Dia Mundial da Limpeza, no dia 20 de setembro, e deve atingir duas frentes: da educação por meio de ciclo de palestras para estudantes de escolas públicas, sócios e convidados da sociedade civil e profissionais da área de comércio exterior e portuários e por meio das limpezas de praias.

“Então a gente trabalha a conscientização de formar a opinião e levantar essas questões da importância do cuidado do nosso quadrado, e ter responsabilidade com o lixo que a gente produz. A sustentabilidade é o tripé entre ação social, meio ambiente e economia. Precisam caminhar juntos, não há sustentabilidade sem os três”, explicou a mentora do projeto.

Patrícia Iglesias, idealizadora da ação e CEO da Global Oceans | Foto: Divulgação

Durante o coquetel, será apresentada a programação, que entre setembro e outubro, irá realizar ações nas praias do Farol da Barra, Paripe, Boa Viagem e Preguiça, e no interior, na Enseada do Paraguaçu (Maragojipe), Malhado (Ilhéus) e Capadócia (Simões Filho), além de treinamentos e palestras em três locais para estudantes de escolas públicas, profissionais portuários e sociedade civil.

"O objetivo é que, a partir dessa iniciativa a gente comece a pensar juntos soluções para a Baía de Todos os Santos, em todos os aspectos. Que essa iniciativa seja o primeiro passo para que possamos começar a pensar o social, a profissionalização, a formação, a economia e as soluções logísticas para a navegação de forma prática e efetiva”", continuou Patrícia.