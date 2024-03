Salvador registra 94 tiroteios no mês de fevereiro, diz levantamento | A TARDE

Um levantamento feito pelo Instituto Fogo Cruzado aponta que, no mês de fevereiro, 123 pessoas sofreram violência armada na capital baiana e na Região Metropolitana de Salvador. Ainda segundo o levantamento, foram 99 pessoas mortas, 24 feridas e 125 tiroteios contabilizados

Os dados indicam que cinco pessoas foram vítimas de bala perdida e duas delas se feriram após um tiroteio no bairro do Pero Vaz, em Salvador. Uma mulher foi baleada na perna enquanto dormia e um homem foi baleado no pescoço.

Na última semana de fevereiro, três morreram e dois ficaram feridos por conta da violência armada no bairro do Pero Vaz. Além disso, quatro carros foram incendiados e outros três em bairro vizinho.

Entre os bairros mais afetados pela violência armada estão:

Fazenda Grande do Retiro (Salvador): 8 tiroteios e 7 mortos

Pero Vaz (Salvador): 5 tiroteios, 4 mortos e 2 feridos

Mussurunga (Salvador): 4 tiroteios, 1 morto e 1 ferido

Beiru/Tancredo Neves (Salvador): 3 tiroteios e 4 mortos

Castelo Branco (Salvador): 3 tiroteios e 3 mortos

Itapuã (Salvador): 3 tiroteios e 1 morto

Veja o levantamento por cidade

Salvador lidera os números, com 94 tiroteios, 71 mortos e 21 feridos. Camaçari é a cidade da RMS com mais ocorrências: 14 tiroteios, 11 mortos e 1 ferido.

Em seguida aparece Lauro de Freitas (5 tiroteios, 5 mortos e 1 ferido), Dias D´ávila (4 tiroteios e 4 mortos), Candeias (2 tiroteios, 2 mortos e 1 ferido), Madre de Deus (2 tiroteios e 1 morto), Mata de São João (2 tiroteios e 2 mortos), São Francisco do Conde ( 1 tiroteio e 2 mortos) e São Sebastião do Passé (1 tiroteio e 1 morto).