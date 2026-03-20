Salvador seleciona empreendedores criativos para missão no Rio2C 2026

Ana Paula Matos e Jorge Khoury - Foto: Divulgação

Empreendedores de Salvador dos segmentos de música e audiovisual já podem se inscrever para participar da Missão Rio2C 2026, iniciativa promovida pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), em parceria com o Sebrae Bahia.

Com foco no fortalecimento da economia criativa da capital baiana, a ação busca impulsionar negócios locais por meio da promoção de conexões estratégicas e da geração de oportunidades de mercado. As inscrições para a chamada pública seguem abertas até o dia 22 de março.

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Concebida pela Prefeitura e realizada pelo Sebrae, a Missão Rio2C 2026 é resultado da articulação entre a Secult e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com o objetivo de estimular o desenvolvimento de empreendimentos criativos em Salvador.

Missão Rio2C 2026

Realizado anualmente na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, o Rio2C é considerado o maior encontro de criatividade, inovação e mercado da América Latina. O evento reúne profissionais, empresas e criadores das áreas de audiovisual, música, tecnologia, inovação, marketing e conteúdo.

Em 2026, o Rio2C chega à sua 8ª edição, entre os dias 26 e 31 de maio. Ao longo de seis dias de programação, promove:

conferências

painéis

rodadas de negócios

pitchings

atividades de networking

O evento busca conectar talentos e empresas do Brasil e de diversos países e se consolidando como uma plataforma de geração de conhecimento, parcerias e oportunidades para a economia criativa.

O diretor-superintendente do Sebrae, Jorge Khoury, ressaltou o impacto do projeto para o cenário do empreendedorismo local. Segundo Khoury, além da vocação natural de Salvador para a economia criativa, a ação "reforça o poder transformador desses empreendimentos, que são fundamentais para gerar oportunidades em suas cadeias produtivas, além de promover emprego e renda na capital".

O que diz a Secult

Para a secretária de Cultura e Turismo e vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, a missão representa um passo importante para ampliar a presença da cidade em circuitos estratégicos da economia criativa.

“Salvador é uma cidade que produz cultura, inovação e talento de forma extraordinária. Quando criamos oportunidades para que nossos empreendedores criativos se conectem com grandes mercados e redes de colaboração, como acontece no Rio2C, estamos investindo diretamente no futuro da nossa economia e na projeção da nossa identidade cultural para o Brasil e para o mundo.”

Após a participação no Rio2C 2026, os negócios selecionados serão monitorados ao longo de um ano para que os impactos da iniciativa na trajetória das empresas sejam devidamente avaliados. A ação institucional arcará com os custos de passagens, hospedagem e a credencial do evento para os participantes. As despesas relativas a alimentação, traslados e gastos pessoais na cidade do Rio de Janeiro ficarão sob responsabilidade de cada empreendedor selecionado.

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