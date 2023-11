Salvamar e Graer resgatam cinco vítimas de afogamento em Itapuã | A TARDE

Equipes da Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) e do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) trabalharam juntos, na tarde desta segunda-feira, 6, para o resgate de seis homens na praia de Itapuã. Imagens registradas por banhistas que estavam no local, mostram o exato momento do resgate feito pelo Graer.





Segundo informações do grupamento ao Portal A TARDE, um homem estaria se afogando no mar, quando mais cinco pessoas do sexo masculino tentaram socorrer a vítima, que acabaram se afogando também. Não houve mortos.

O acidente, de acordo com a Salvamar, aconteceu por volta das 17h. Equipes da coordenadoria estavam passando pelo local e perceberam uma movimentação estranha em frente à igreja de Itapuã.

“Duas equipes entraram no mar, equipados com as pranchas e estabilizaram as seis vítimas. O Graer foi acionado e retirou uma das vítimas, que estava mais distante, com dois colegas da Salvamar, na prancha. Os outros salva-vidas retiraram as demais vítimas”, aponta a Salvamar.

Informações da Salvamar apontam que os homens estavam nas pedras, em uma grande distância e quando a maré subiu, não conseguiram retornar à beira do mar.