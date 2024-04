Santo Estêvão recebe investimento milionário em máquinas e veículos | A TARDE

Serão investidos R$ 16 milhões na cidade de Santo Estêvão, para a aquisição de compactadores de lixo, caminhão com carroceria, motocicletas, retroescavadeiras, varredeira bobcat, triturador de poda, trator de esteira, motos niveladoras, ambulâncias, veículos com 5 lugares, picapes cabines simples e dupla, (micro-ônibus executivo com ar-condicionado, acessibilidade, banheiro e TV), caçambas e tratores.

Os novos maquinários, veículos e equipamentos terão o objetivo de garantir a melhoria, tanto na infraestrutura, como na prestação de serviços em nossa cidade.

O investimento será direcionado para as áreas de Educação, Saúde, Assistência Social, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente. Com veículos para todas as necessidades, a medida visa gerar mais agilidade e eficiência nos serviços oferecidos diretamente para a população, além de garantir a segurança nas ruas com novas viaturas.

O ato de entrega dessas máquinas, equipamentos e veículos foi realizado neste sábado, 6, às 7h30, na Praça Sete de Setembro, onde o prefeito Rogério Costa deu início a mais essa etapa fundamental para o crescimento da cidade.

“Santo Estêvão vem avançando muito e sentimos a necessidade de nos prepararmos para esse avanço. Assim, decidimos por esse investimento que vai impactar diretamente na vida das pessoas de forma positiva e contou com participação da Câmara de Vereadores”, pontuou o gestor.